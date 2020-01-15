السعودية اليوم / "قيمة الحياء" محاضرة بتعاوني شرق حائل



حائل 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات شرق حائل السبت المقبل محاضرة بعنوان " قيمة الحياء "، بعد صلاة المغرب في جامع اللحيدان بحي المجمع.

وتأتي المحاضرة ضمن مناشط المكتب التوجيهية لشهر جمادى الأولى.

// انتهى //

12:58ت م

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