السعودية اليوم / وكيل إمارة الباحة المكلف يدشن مهرجان واحة نيوم بالمخواة



الباحة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

دشن وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري أمس, فعاليات مهرجان واحة نيوم بتعليم المخواة الذي يأتي ضمن فعاليات مهرجان إمارة المنطقة الربيعي بمحافظة المخواة.

واطلع السياري على المشاركات التي تضمنت نيوم بريشة فنان, والمعرض الفني والتقني, مستمعاً لشرح مفصل من كل مشارك, مشاهداً أعمال ونواتج معمل نيوم, بالإضافة إلى فعاليات نيوم استيشن المخصصة للطفل, وجيل نيوم, ومعرض ستيم المصغر التي تبرز إبداعات جيل المستقبل.

وأكد مدير التعليم بالمخواة علي بن محمد الجالوق ما تمثله نيوم من حلم جميل للأجيال وما تعكسه كمشروع من ريادة اقتصادية وعلمية وتقنية للمملكة، مشيراً إلى دور التعليم في إعداد جيل يواكب هذه النقلة عبر تقديم خدمة تعليمية نوعية تتطلبها المرحلة.

وشاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن واحة نيوم, وأوبريت إنشادي بعنوان نيوم الفخر .

وفي ختام التدشين كرّم وكيل إمارة الباحة المكلف الطلاب الأوائل على في العديد من المسابقات التي حقق طلاب تعليم المخواة فيها المراكز الأول.

// انتهى //

12:15ت م

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