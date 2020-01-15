شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور | فرضية حريق بمحطة قطار جامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مدني الرياض فرضية حريق بمحطة قطار جامعة الأميرة نورة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وذلك لقياس سرعة الاستجابة و الجاهزية للجهات المشاركة.

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