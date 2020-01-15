شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق دليل الأدوية على الجوال والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت "الصحة" نسخة دليل الأدوية على الأجهزة الذكية بنظامي الأندرويد و iOS لجميع الممارسين الصحيين في الوزارة.

وينقسم دليل أدوية "الصحة" إلى ثلاثة أجزاء رئيسية ، حيث يتضمن الجزء الأول: محرك بحث لدليل أدوية الوزارة، وهو دليل محدث بشكل دائم لكل التغيرات والإضافات مع تحديد حالة الدواء، هل الدواء جديد أو دواء مقيد أو دواء مركزي، كما يتيح للممارس الصحي الاطلاع على البروتوكولات العلاجية المعتمدة من وزارة الصحة والنماذج والروابط المهمة، أما الجزء الثاني: وهو مايكروميدكس لمعلومات الأدوية المعتمدة عالمياً يطلع الممارس الصحي من خلاله على الأقسام الذي تندرج تحت هذا الجزء، فيما يحتوي الجزء الثالث: على معلومات سهلة الفهم موجهة للمريض عن مختلف جوانب الرعاية الصحية وذلك بعرض مواد تعليمية مختصرة ومخصصة تشمل الحالات المرضية والأدوية التي يتم صرفها للمريض ويمكن لجميع الطاقم الطبي الاستفادة منها في مختلف العيادات والتخصصات.

كما يتيح الدليل للممارس الصحي في وزارة الصحة استخدام المنصة للدخول على الأدوية المدرجة في دليل الوزارة، والاطلاع على أخر المستجدات والبرتوكولات الخاصة بالأدوية وهي أكثر من 1500 دواء بمسمى علمي وأكثر من 2000 دواء بمسمى تجاري، إضافة إلى رابط خاص بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالأدوية بأكثر من 15 لغة منها العربية والإنجليزية، إلى جانب تمكين الممارس الصحي من وصف الدواء وصرفه بأمان من خلال المنصة.

ويقدم الدليل خدمة كبيرة للممارسين الصحيين في الوزارة، حيث يوفر لهم المعلومات الصيدلانية بسهولة وسرعة فائقة في أي وقت وفي أي مكان من خلال الأجهزة الذكية باستخدام منصة iOS أو منصة أندرويد، كما يستطيع التعرف على جميع انوع الأدوية المعتمدة وخصائص هذ الأدوية والأعراض الجانبية لها، وتقديم الخدمات للمارس الصحي في المجالات البحثية.