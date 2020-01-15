شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب «الرقابة» بإنشاء منظومة للقضاء على «الواسطة» والان نبدء بالتفاصيل

«الشورى» يطالب «الرقابة» بإنشاء منظومة للقضاء على «الواسطة»

• مراجعة استفادة عدد من الجهات الحكومية من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي

• ضرورة ربط هيئة الرقابة إلكترونيا مع وزارة المالية وديوان المحاسبة

• مطالبة «التحلية» بإنشاء حاضنة أعمال والاستفادة منها في توطين التحلية وتصديرها

• إنجازات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية وفقاً لأهدافها لا يزال محدودا

• اقتراح بإشراك القطاع الخاص في بناء المفاعلات

• ضرورة تفعيل الحوكمة الإدارية والمالية لنشاطات وزارة الحج

ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم ، التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق - هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالياً - للعام المالي 1440/1439هـ

وطالب عضو الشورى د.عبد الله السفياني هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدراسة ومراجعة استفادة عدد من الجهات الحكومية من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، فيما دعا عضو الشورى د.سلطان آل فارح إلى أن يتضمن تقرير الهيئة تفاصيل عن بنود ميزانيتها ومصروفاتها ، متسائلاً عن جهود الهيئة في مكافحة " الواسطة " في مجال التوظيف في الجهات الحكومية

ورأت عضو الشورى د.إقبال درندري أن من أدوات مكافحة "الواسطة" أن تقوم الهيئة بإنشاء منظومة متكاملة للقضاء عليها تضمن حصول جميع المواطنين على الخدمات والوظائف بعدالة وشفافية ، وأن تتخذ الهيئة التدابير الوقائية والتوعوية اللازمة للحد من " الواسطة" ..

وطالبت عضو الشورى د.سلطانة البديوي بدراسة أداء إدارات المتابعة في مختلف الجهات الحكومية في المملكة ، داعية الهيئة أن تقوم بوضع مؤشرات أداء خاصة لتلك الإدارات لمحاسبتها في حال تقصيرها .

Advertisements

واقترح عضو الشورى أ.أسامة الربيعة أن ترتبط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الكترونياً مع وزارة المالية وديوان المحاسبة والجهات ذات العلاقة كأحد الآليات التي تساعد في التوسع على الرقابة على تنفيذ المشاريع التنموية ، فيما أكد عضو الشورى الأمير د.خالد آل سعود إن غموض بعض الأنظمة وعدم حوكمة الإجراءات يتسبب في وقوع عدد من المخالفات في الجهات الحكومية .

وعلى جانب أخر طالب الشورى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود وتقييم مناسبة الاعتماد عليها لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة

وطالب المؤسسة العامة لتحلية المياه بالإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها

كما ناقش الشورى التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1440/1439هـ، وتساءل عضو الشورى د.عبد العزيز الحرقان عن أسباب تأخر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في مشروعاتها ، لافتاً النظر إلى عدم وجود معلومات كافية في التقرير عن مشروعي المدينة في سكاكا و دومة الجندل .

وقال عضو الشورى د. منصور الكريديس إن انجازات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية وفقاً لأهدافها لا يزال محدوداً، فيما اقترح عضو الشورى خليفة الدوسري إشراك القطاع الخاص في بناء المفاعلات ، مشدداً على ضرورة استكمال التشريعات التي تنظم العمل في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة

وأكد عضو الشورى د.عبدالرحمن باجودة أن على المدينة أن تستحوذ على التقنيات الحديثة لمصادر الطاقة البديلة لتكون متوفرة لتعويض أي نقص في الطاقة مستقبلاً .

وتساءل عضو الشورى م.نبيه البراهيم عن عدد الوحدات التي تم دراسة جدواها للمفاعلات النووية المدمجة الصغيرة في المملكة ، وعن مدى إمكانية التوسع في هذا المجال نظراً لفاعلية إنتاجها الكهربائي والمائي وقلة تكلفتها .

كما الشورى يناقش التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1440/1439هـ، وأكد عضو الشورى د.فايز الشهري أن على وزارة الحج والعمرة التركيز على مهامها وفق تنظيمها وإعادة ترتيب أولوياتها وأن تهتم بتوظيف الأساليب الحديثة لتوعية الحجاج .

وطالب عضو الشورى د.عبدالله الجغيمان وزارة الحج والعمرة بأن تضع مؤشرات أداء لأهدافها الاستراتيجية ، متسائلاً عن مدى ما أنجزته الوزارة في تحسين خدمات القدوم والمغادرة ، كما طالب عضو الشورى د.ناصر الموسى وزارة الحج والعمرة بالإسراع في استكمال برامجها وتطبيقاتها الإلكترونية .

وتساءل عضو الشورى د.مساعد الفريان عن أسباب التضخم الإداري في مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الحج والعمرة ، ورأى أهمية تفعيل الحوكمة الإدارية والمالية لنشاطات الوزارة لتتمكن من تحقيق أهدافها وأهداف رؤية 2030 بكفاءة وفاعلية.