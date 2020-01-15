شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية والان نبدء بالتفاصيل

قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، إن المملكة منذ تأسيسها ترتكز على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار، مضيفاً أن المملكة ترى أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية في افتتاحية جلسة البرلمان العربي اليوم، والتي تناقش مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في ليبيا والعراق، ويشارك بها المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وستصدر عنها قرارات وقوانين عربية هامة.

ودعا سمو وزير الخارجية إلى ضبط النفس في الأزمة الليبية، موضحاً أن المنطقة العربية تمر بمتغيرات تمس الجوانب الأمنية.