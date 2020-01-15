جيه.بي مورجان يبدأ تغطية سهم أرامكو بتوصية

2020-01-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ جيه.بي مورجان تغطيته لسهم أرامكو السعودية بتوصية بزيادة الوزن النسبي في المحافظ وسعر مستهدف 37 ريالاً للسهم، قائلاً إنه يرى إمكانية لأن ترفع أرامكو التوزيعات الأساسية المقترحة البالغة 75 مليار دولار.

وشارك جيه.بي مورجان في التنسيق العالمي للطرح العام الأولي في ديسمبر كانون الأول والذي جمع 29.4 مليار دولار إجمالاً بما في ذلك خيار تخصيص إضافي للأسهم في ظل طلب قوي.

وقبل الإدراج، قالت شركة النفط العملاقة إنها تنوي صرف توزيعات نقدية أساسية بقيمة 75 مليار دولار في 2020، بحسب وكالة رويترز.

وقال جيه.بي مورجان في مذكرة اليوم الأربعاء ”رؤيتنا الإيجابية تستند إلى توقعات بزيادة التوزيعات مع إمكانية زيادة مستوى الأساس البالغ 75 مليار دولار مع ارتفاع الإنتاج“.

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وأضاف جيه.بي مورجان أن قدرة أرامكو على بيع النفط بعلاوة ومرونة الإنفاق الرأسمالي وانخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية يتيح للشركة توزيع نسبة مئوية أعلى من التدفقات النقدية.

وجيه.بي مورجان أول بنك عالمي كبير يعطي توصية بزيادة الوزن النسبي لسهم أرامكو.

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