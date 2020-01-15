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القبض على عشريني قاد مركبته بشكل خطير في حائل

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2020-01-15

القبض على عشريني قاد مركبته بشكل خطير في حائل

عرض حياة مستخدمي الطريق للمخاطر

متابعات الخليج 365 - حائل

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قبضت شرطة منطقة حائل اليوم الأربعاء على مواطن بالعقد الثاني من العمر لقيامه بقيادة المركبة بسرعة عالية وتعريض مستخدمي الطريق للمخاطر.

وأوضح الأمن العام في تغريدة له عبر تويتر، أن الشرطة أوقفت متابعات الخليج 365 المخالف واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

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