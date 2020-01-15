إيران تعلن مغادرة السفير البريطاني بعد اعتقاله لفترة وجيزة

2020-01-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت إيران مغادرة السفير البريطاني روب ماكير بعد اعتقاله لفترة وجيزة.

وغادر السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير، إيران، أمس الثلاثاء، بعد مطالبات من قبل المسؤولين بطرده، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

Advertisements

ونقلت صحيفة فرهيختغان المقربة أن ”السفير البريطاني روب ماكير غادر مساء الثلاثاء العاصمة طهران، بعد مطالبات من قبل بعض المسؤولين بطرده من البلاد بسبب مشاركته في الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها العاصمة الإيرانية في الأيام الأخيرة“.

وكان عضو البرلمان الإيراني محمد جواد أبطحي، كشف عن وضع البرلمان على جدول أعماله، خطة لتقليص العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا على خلفية اتهام طهران للسفير البريطاني بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للنظام في طهران مساء الأحد الماضي.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







