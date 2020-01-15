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تنفيذ خطة إخلاء فرضية بجامعة الأميرة نورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الرايض - مكة

بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض نفذت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وشعبة الدفاع المدني بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الأربعاء 20 جمادى الأولى 1441هـ فرضية إخلاء لنشوب حريق في محطة القطار التابعة لمبنى (A6) مع فرضية حدوث حالات إصابات ووفيات بالموقع.

وشاركت الجامعة في إعداد وتنظيم الفرضية ممثلة في إدارة الأمن والسلامة وإدارة المخاطر، واستشاري للتشغيل والصيانة، ومقاول تشغيل وصيانة نظام النقل آلي، بالإضافة إلى طاقم طبي من مستشفى الملك عبدلله بن عبدالعزيز الجامعي، بدعم عدد من الجهات وهي: (أمانة مدينة الرياض، الهلال الأحمر، الشؤون الصحية، و فرق الإطفاء والإنقاذ وشعبة التدخل في حوادث المواد الخطرة من الدفاع المدني، إضافة إلى مجموعة من المتطوعين).

يأتي ذلك في إطار ضمان الجاهزية في مواجهة الحوادث، وتقييم سرعة انتقال الفرق المشاركة وتمركزها في موقع الحادث، مع اختبار قدرة العاملين بالجامعة على طرق استخدام وسائل مكافحة الحريق وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث، إضافة إلى تسجيل الإيجابيات والعمل على تطويرها وتسجيل السلبيات للعمل على تلافيها.