السعودية | تقنية سعودية تحصد جائزة الابتكار في لاس فيغاس

شكرا لقرائتكم تقنية سعودية تحصد جائزة الابتكار في لاس فيغاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فازت تقنية الزعنفة الزرقاء (Bluefin) من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بجائزة الابتكار في المعرض الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2020، والذي يعقد سنوياً في مدينة لاس فيغاس الأميركية وترعاه جمعية صانعي الإلكترونيات الاستهلاكية (CTA).

وطور أستاذ الهندسة الكهربائية في كاوست محمد مصطفى حسين، تقنية الزعنفة الزرقاء وهي جهاز قابل للارتداء يمكن تثبيته بسهولة على الأسماك دون أن يلحق أي ضرر بها، ويتم من خلاله رصد وقياس درجة حرارة الماء والضغط والعمق ودرجة الحموضة (pH) في المناطق والبيئات البحرية التي يتعذر على البشر الوصول إليها.

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ويبلغ وزن جهاز الزعنفة الزرقاء 2.4 غرام فقط، ويمكنه العمل بصورة مستمرة لمدة عام كامل على عمق ثابت يبلغ 2 كم تحت سطح البحر. وسيتم توفير هذه التقنية هذا العام للغواصين، والقوات البحرية، والمتخصصين في مجال الاستزراع السمكي وغيرها من الجهات المهتمة برصد نظم البيئات البحرية.

ويعتبر معرض (CES) منصة تنافسية مهمة لمعظم شركات التقنية الرائدة في العالم، والتي تبادر من خلاله بالإعلان والتسويق لمنتجاتها المستقبلية، لذا فإن فوز أحد المشاريع البحثية من مختبرات كاوست بجائزة الابتكار في هذا المحفل التقني الشهير يُظهر جودة الأبحاث المتقدمة في الجامعة ويعكس حضورها القوي في الساحة العالمية كمطور للتقنيات الفائقة.

وقال الدكتور محمد مصطفى حسين: "إن جائزة معرض (CES) للابتكار تعادل جائزة نوبل في مجال تقنية الإلكترونيات الاستهلاكية، وكان هذا التكريم مفاجأة سارة لنا خصوصاً أننا كنا مختبر الأبحاث الأكاديمية الوحيد في هذا المعرض التنافسي وسط قادة ومؤسسات ضخمة في مجال الصناعات الرئيسية في العالم".