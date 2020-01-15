السعودية | كورنيش جدة يجذب الزوار في الشتاء

شكرا لقرائتكم كورنيش جدة يجذب الزوار في الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبلت مدينة جدة غرب السعودية السياح خلال إجازة منتصف العام الدراسي، بأجواء باردة وسط اكتمال منظومة الخدمات من مختلف الجهات الخدمية، والتي هيأت جميع المرافق السياحية والساحات العامة والواجهات البحرية.

وشجعت هذه الأجواء الزوار والسياح للتوجه إلى كورنيش البحر الأحمر، بحثاً عن الدفء وقضاء أوقات ممتعة، باعتبار كورنيش جدة مكاناً مفضلاً لمحب البحر المتجدد دائماً، بشكله وحلته مما ساعد على جذب السياح إليه، وتنتشر على امتداد الكورنيش الجلسات العائلية والشباب، فيما يفضل البعض ممارسة رياضة المشي.

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وقال المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد البقمي، لـ "العربية.نت" إن الأمانة كثفت خلال إجازة منتصف العام جميع خدمات الدعم للواجهة البحرية والكورنيش والمواقع السياحية والمراكز والمواقع المخصصة للأنشطة والفعاليات التي يرتادها الزائرون، والعمل مستمر على مدار 24 ساعة.

وأضاف أنه جرى تهيئة وتجهيز الحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية والواجهة البحرية والساحات البلدية وأماكن الفعاليات والمسطحات الخضراء كما وضعت خططاً تنفيذية متكاملة لعمليات النظافة ورفع المخلفات ورش المبيدات والإصحاح البيئي وتكليف مراقبين مختصين لمتابعات الأسواق والمطاعم.

وقال إن الأمانة نفذت خطة عمل لرفع مستوى النظافة خلال الإجازة، كما وفرت دعماً إضافياً لمواجهة هذه الأعداد الكبيرة من المتنزهين من خلال خطط المواسم لتقديم دعم إضافي عما هو معمول به في الأيام الاعتيادية، لمواجهة ما يطرأ على المدينة خلال فترة الإجازة التي يزداد فيها عدد المتنزهين والزوار لمدينة جدة، كما يتم تكثيف جميع خدمات الدعم للواجهة البحرية والمواقع السياحية، والمراكز والمواقع المخصصة للأنشطة والفعاليات التي يرتادها المتنزهون.