فيصل بن فرحان: الدول العربية تعاني من تدخلات ميليشيات طائفية

2020-01-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن المنطقة العربية تمر بتغيرات سياسية واقتصادية، معلنًا رفض المملكة للتدخل العسكري التركي في شمال سوريا.

وطالب وزير الخارجية بحسب ما نقلت “العربية”، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكداً أن فلسطين قضية المملكة الأولى ويجب استعادة كافة الأراضي المحتلة، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

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جاء ذلك في كلمة للأمير فيصل بن فرحان خلال جلسة البرلمان العربي التي بدأت قبل قليل في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يستعرض فيها مواقف المملكة ومبادراتها وجهودها لدعم قضايا الأمة العربية والعمل على تعزيز الأمن القومي العربي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية: المملكة قدمت أكثر من 14 مليار دولار لمساعدة أشقائنا في اليمن، ونقف مع السودان لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

ولفت فيصل بن فرحان إلى أن الدول العربية تعاني من تدخلات ميليشيات طائفية ومذهبية.

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