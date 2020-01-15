- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان: الدول العربية تعاني من تدخلات ميليشيات طائفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيصل بن فرحان: الدول العربية تعاني من تدخلات ميليشيات طائفية
أكد أن فلسطين هي قضية المملكة الأولى
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن المنطقة العربية تمر بتغيرات سياسية واقتصادية، معلنًا رفض المملكة للتدخل العسكري التركي في شمال سوريا.
وطالب وزير الخارجية بحسب ما نقلت “العربية”، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكداً أن فلسطين قضية المملكة الأولى ويجب استعادة كافة الأراضي المحتلة، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة للأمير فيصل بن فرحان خلال جلسة البرلمان العربي التي بدأت قبل قليل في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يستعرض فيها مواقف المملكة ومبادراتها وجهودها لدعم قضايا الأمة العربية والعمل على تعزيز الأمن القومي العربي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
وأضاف وزير الخارجية: المملكة قدمت أكثر من 14 مليار دولار لمساعدة أشقائنا في اليمن، ونقف مع السودان لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
ولفت فيصل بن فرحان إلى أن الدول العربية تعاني من تدخلات ميليشيات طائفية ومذهبية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيصل بن فرحان: الدول العربية تعاني من تدخلات ميليشيات طائفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.