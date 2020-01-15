فيديو جديد للحظة إطلاق الصواريخ على الطائرة الأوكرانية 

2020-01-15

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

كشفت لقطات جديدة من كاميرات مراقبة عن اللحظة التي تم فيها إطلاق صاروخين إيرانيين على طائرة الركاب الأوكرانية، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ 176 الذين كانوا على متنها بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران.

ويظهر في الفيديو لحظة دخول أحد الصاروخين في الأفق ليصطدم بجسم الطائرة قبل أن يتبعه آخر، وفورًا تتحول إلى كرة من اللهب تهبط بسرعة باتجاه الأرض.

وتم تصوير اللقطات التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز، من كاميرا مراقبة تبعد نحو 4 أميال من القاعدة التي أكد الحرس الثوري الإيراني أنها أطلقت الصواريخ.

وأثار اعتراف إيران بمسؤولياتها بضرب الطائرة الأوكرانية التي كانت ممتلئة بعشرات من مواطنيها، غضب الآلاف الذين هتفوا ضد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ الموت للديكتاتور.

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وتعهد الرئيس حسن روحاني بمعاقبة المسؤولين، ودعا إلى إنشاء محكمة خاصة للتحقيق في الخطأ المؤلم الذي لا يغتفر.

وقالت إيران أمس الثلاثاء إنها ألقت القبض على عدة أشخاص بسبب الضربة الصاروخية في أعقاب تحقيقات مستفيضة.

وكان قد قال رئيس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف للـ BBC إن صاروخًا أصاب الطائرة تحت قمرة القيادة، مما أدى إلى مقتل الطيارين على الفور.

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