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عدن - ياسمين التهامي - كشف موقع "إندبندنت عربية"، امس الثلاثاء، معلومات مهمة حول تورط "نظام الأسد" في عملية تصفية قائد "فيلق القدس"التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في بغداد الأسبوع الماضي.

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مفاجأة مزلزلة: بشار الأسد متورط في تصفية قاسم سليماني .. وصحيفة دولية تكشف تفاصيل لم تكن في الحسبان!



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ونقل الموقع عن مصدر استخباراتي غربي -على اطّلاع على مجريات الأمور- قوله: إن "شخصية سورية -تابعة للنظام السوري- رفيعة المستوى هي التي سلمت رأس قاسم سليماني للأمريكيين".

وأضاف المصدر: أن هذه الشخصية قامت بتسرّيب معلومات دقيقة ومهمة للجانب الأمريكي حول تحركات "سليماني" في سوريا، وأبلغتهم بموعد السفر وتفاصيل الطائرة المدنية والمرافقين.





وأشار إلى أن الشخصية الرفيعة التي كانت على اتصال بالأمريكيين منذ فترة ليست بالقصيرة، قد اشترطت على الأمريكيين أن لا يتم الاستهداف داخل الأراضي السورية.

وتمكن الأمريكان من تعقب مسار الطائرة -تابعة لشركة "أجنحة الشام" الموالية للنظام-، التي أقلت "سليماني" بعد التأكد أنه على متنها.

وكانت وكالة "رويترز"، ذكرت قبل أيام، أن تصفية قاسم سليماني، تم بعيد وصوله إلى مطار بغداد، موضحة أن "مجموعة من الجواسيس" في سوريا والعراق، كانا وراء نجاح العملية الأمريكية.