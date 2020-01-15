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عدن - ياسمين التهامي - أثار تصريح أطلقته زوجة الشاب السوري الذي لقي مصرعه، في محاولة سرقة منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، صدمة كبيرة في أوساط المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في أول ظهور إعلامي لها .

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زوجة الشاب السوري قتيل فيلا “نانسي عجرم” تفجر مفاجأة صادمة.. والإعلامي طوني خليفة يكشف المستور (فيديو)



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وكانت قناة “الجديد” اللبنانية قد أجرت لقاء مع زوجة الشاب السوري القتيل، حيث قالت ” حتى لو سرقها شو كان بدو ينقص عليها؟” .

وعبر عدد من المغردين عن رفضهم للمنطق الغريب الذي لجأت له زوجة الشاب القتيل وكتبت مغردة” هيك طلع معك بالآخر؟؟؟؟ انه حرمة بيوت العالم من حقك استباحتها و جنى عمر الناس لازم ينسرق ؟ ما بصدق شو قالت !!!!!! انتي عار على أهل بلادك الطيبين ! و لا تمثلين الا نفسك “.

وكان الإعلامي اللبناني، طوني خليفة، قد أعلن عبر حسابه على “تويتر” أن هذا هو أول ظهور لها على وسائل الإعلام للتحدث عن زوجها وعن حياته وحول اتهامه بالسرقة.

وتحدثت في تسجيل صوتي، قائلة إن زوجها كان ذاهباً لتلقي مبلغ مالي من أحد الحراس لمنزل نانسي عجرم مقابل أجره وهو عامل في حديقتها يومين بالأسبوع.