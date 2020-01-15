شكرا لقرائتكم خبر عن إذا ظهرت على جسدك هذه ال3 الأعراض فقد تصاب بنوبة قلبية مفاجئة تنهي حياتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن أخصائي أمراض القلب البروفيسور ديفيد نيوبي من جامعة إدنبرة البريطانية، أن هناك أعراضا معينة يجب الانتباه لها، لأنها تنذر بقرب حدوث نوبة قلبية، مثل التعرق الذي لا يمكن تفسيره.

ضيق في الصدر

قد يهمك ايضاً:

مفاجأة مزلزلة: بشار الأسد متورط في تصفية قاسم سليماني .. وصحيفة دولية تكشف تفاصيل لم تكن في الحسبان!



زوجة الشاب السوري قتيل فيلا “نانسي عجرم” تفجر مفاجأة صادمة.. والإعلامي طوني خليفة يكشف المستور (فيديو)



بعد مقطع الرقص المسرب.. الشاعرة الإماراتية نجاح المساعيد تشعل مواقع التواصل بفيديو مثير مع زوجها الذي يصغرها 10سنوات(شاهد)



إذا ظهرت على جسدك هذه ال3 الأعراض فقد تصاب بنوبة قلبية مفاجئة تنهي حياتك



عاجل : صواريخ إيرانية تمطر قاعدة أمريكية جديدة في بغداد .. (تفاصيل طارئة)



“شاهد” ماذا حصل في قبر السلطان قابوس بعد أول يوم له من دفنه (فيديو)



Advertisements

إنجي خوري تهدد بالانتحار وتتهم فنانة لبنانية بمحاولة اغتصابها!.. شاهد



إمام مسجد يتزوج فتاة جميلة وبعد أسبوعين اكتشف أنها ذكر.. لن تصدق كيف تمت ليلة الدخلة! (شاهد)



مذيعة الجزيرة “غادة عويس“ تفضح حاكم دبي “بن راشد“: يعاني من أمراض مقززة.. وزوجته الشيخة راندا تنبش الأسرار الزوجية!



ويؤكد البروفيسور ضرورة وأهمية تشخيص النوبة القلبية في الوقت المناسب، لتحديد فعالية العلاج. ، ويقول «الجزء الأساسي للعلاج المبكر هو معرفة الأعراض المرتبطة بالنوبة القلبية.

ويمكن تشخيص هذه الأعراض ببساطة، مثل الشعور بالألم أو ضيق في الصدر، يظهر بصورة مفاجئة ويستمر».

التعرق المفاجئ

ووفقا له هناك أعراض معقدة تنذر بالنوبة القلبية، مثل التعرق المفاجئ. بالطبع يحدث التعرق في حالة ممارسة النشاط البدني أو في الساونا أو في الجو الحار، حيث يكون التعرق نتيجة طبيعية، لذلك يكون من الصعب اعتباره من أعراض النوبة القلبية.

ويقول البروفيسور موضحا «إن الشعور بعرق ساخن ولزج وألم في الصدر، هو علامة تحثكم على الإسراع في استدعاء سيارة الإسعاف. وعادة يكون ألم الصدر شديدا، ولكن قد يكون في بعض الأحيان ناتج عن اضطرابات في المعدة».

انسداد الشريان التاجي

وبحسب ما نقله موقع «RT» يشير البروفيسور إلى أن النوبة القلبية تحدث نتيجة انسداد الشريان التاجي الذي يؤدي إلى عدم حصول جزء من عضلة القلب على كمية كافية من الأكسجين والدم وللوقاية من هذه الحالة يقترح البروفيسور التقليل من تناول الدهون المشبعة التي تكثر في اللحوم الدهنية والمقليات واللحوم المصنعة والمعجنات والمنتجات المحتوية على زيت النخيل.

ضرورة تناول الدهون غير المشبعة

ويؤكد على ضرورة تناول الدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون واللوز والكاجو غير المملح والأفوكادو، أو الدهون غير المشبعة المتعددة مثل زيت وبذور عباد الشمس، الجوز، الأسماك الدهنية التي تساعد على الحفاظ على صحة القلب.