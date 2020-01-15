ندى السماعيل.. تعرف على السيرة الذاتية لأول امرأة سعودية تتولى منصب مدير عام للتعليم

بعد قرار تعيينها على وظيفة مدير عام “تعليم جدة” بالمرتبة الرابعة عشرة، تعد ندى بنت صالح السماعيل أول امرأة سعودية تتولى منصب مدير عام للتعليم.
وجاء قرارتعيين السماعيل بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عُقِدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتعد ندى السماعيل مديرة مدربة وخبيرة وتربوية، و شغلت منصب مدير عام الطفولة المبكرة في وزارة التعليم، وتدير مشاريع خاصة بالتوسع في الطفولة المبكرة.
وشاركت “السماعيل” في العديد من اللقاءات والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية، ولها العديد من البحوث وأوراق العمل، كما شاركت في إعداد كتاب “جداريات التفوق لمدير المدرسة”، إضافة إلى مشاركتها في تحكيم كتاب “معايير تعليم اللغة العربية في الصفوف الأولية”، التابع لـ”المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج”.
وخلال عملها في وزارة التعليم عملت معلمة، ومشرفة تربوية، ورئيسة قسم، ومساعدة للشؤون المدرسية، ومشرفة عموم في ديوان الوزارة.
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