فيديو.. متحدثة التعليم تكشف أسباب تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني

كشفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أسباب تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام بناء على الأمر الملكي الكريم الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

قالت الشهري، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية إن الأمر الملكي القاضي بتقديم اختبارات الفصل الثاني يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على مصالح الطلاب وتلمس احتياجاتهم والاهتمام بالعملية التعليمية.

وأضافت الشهري، أن توقف الدراسة أثناء شهر رمضان بسبب الإجازات والعودة للاختبارات بعد العيد تؤثر على أداء الطلاب.

وأشارت إلى أن الوزارة أعدت دراسة ميدانية شملت جميع المناطق وأكدت أهمية تقديم الاختبارات وبناء عليه تم رفع الأمر للمقام السامي.

وتبدأ الاختبارات يوم الأحد 10 / 9 / 1441 هـ الموافق 3 / 5 / 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21 / 9 / 1441 هـ الموافق 14 / 5 / 2020م.