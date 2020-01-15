دشن مغردون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاق #ضد_النوادي انتقدوا فيه ارتفاع أسعار اشتراكات العضوية في النوادي الصحية الرياضية والإجتماعية. واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه. ودعا مغردون إلى حملة مقاطعة للنوادي مطالبين إدارة النوادي بمراجعة الأسعار وخفضه حتى يتمكن أكبر عدد من أفراد المجتمع بالاشتراك في النوادي.

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كانت هذه تفاصيل خبر رواد مواقع التواصل ينتقدون ارتفاع أسعار اشتركات عضوية النوادي في المملكة.. وحملة للمقاطعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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