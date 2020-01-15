شحنات أجهزة الحاسوب تنمو خلال 2019 لأول مرة منذ 8 سنوات

︎ :

.

بينت كلاً من شركة IDC وGartner المتخصصتان في بحث السوق واحصائياته نمواً ملحوظاً في سوق أجهزة الحاسوب خلال 2019 على مستوى عالمي ولأول مرة منذ ثمان سنوات.

حيث جاء في تقرير IDC أن نسبة النمو العالمي في سوق الحواسيب وصلت 2.7% بعدد 266.7 مليون جهاز بينما جاءت إحصائية Gartner بفرق بسيط بعدد 261.2 مليون جهاز.

حيث جاء الفرق في النسبة نظراً لتباين طفيف في كيفية حساب الأجهزة فكلتا الشركتين تضمنت إحصائياتها أجهزة الحاسوب المكتبية واللابتوبات من نوت بوك وأجهزة متحولة وأجهزة Surface إلا أن Granter استثنت أجهزة Chromebook من قائمتها.

Advertisements

فيما عدت كلتا الشركتين أن إطلاق ويندوز 10 كان بمثابتة نقطة تحول وأساس في نمو شحنات الحواسيب في ظل وقف عملاق البرمجيات دعم نسخ ويندوز 7 مما حتم على المستخدمين من مختلف المجالات تحديث نسخ الأجهزة.

ووفقاً لـمايكروسوفت فإن حوالي 900 مليون جهاز تم تنصيب ويندوز 10 عليها منذ سبتمبر الماضي،في ظل بقاء ملايين أجهزة الحاسوب على مرمى حجر من تحديث إلى نسخة الويندوز الأخيرة، مع العلم أن 30% من أجهزة الحاسوب المكتبية مازالت تعمل بنسخة ويندوز 7.

فيما وضحت IDC أن الحاجة لترقية الويندوز هذه المرة لا تعد كسابق المرات نظراً لاختلاف النظام حيث أنه يعتبر جديد كلياً في ظل توفر شبكات الجيل الخامس والحواسيب القابلة للطي .

وفي نفس السياق جاءت كل من شركة لينوفو واتش بي وديل صاحبات الثلاث مراتب الأولى في تصنيع أجهزة الحاسوب عالمياً في الطليعة من حيث نمو شحناتها ومبيعاتها بينما عانت كل من آبل و آيسر واللتان تحتلان المرتبة الرابعة وخامسة تراجع الشحنات مابين عامي 2018 و2019.

