السعودية اليوم / مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل ينجح بزراعة عظمية إلكترونية لمريض فاقد للسمع بالأذن اليمنى



الجبيل 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

حقق مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل التابع للهيئة الملكية بالجبيل إنجازاً علمياً تمثل بزراعة عظمية إلكترونية لمريض يبلغ من العمر 17 عاماً، كان يعاني من فقدان كامل للسمع بالأذن اليمنى، حيث تكللت العملية بالنجاح - ولله الحمد -.

وأوضح قائد الفريق الطبي استشاري جراحة الأذن وزراعة القوقعة والسماعات العظمية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل الدكتور محمد الشيخ، أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها بمحافظة الجبيل، حيث تم زرع سماعة عظمية من نوع باها BAHA التي تعطي حلولاً ونتائج إيجابية للمريض تصل إلى نسبة 90 %.

// انتهى //

10:27ت م

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