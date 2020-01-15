السعودية اليوم / مسرح الطفل والأسرة يجذب زوار مهرجان صبيا للتسوق والترفيه



صبيا 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

جذبت فعاليات مسرح الطفل والأسرة المقامة حاليًا، ضمن مهرجان صبيا للتسوق والترفيه في نسخته السابعة، وتنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، الزوار من الأسر التي توافدت على مقر الفعاليات بساحة البلدية للاحتفالات بالمحافظة.

وتشمل الفعاليات التي تستهدف الطفل والأسرة، العديد من العروض اليومية، والمسابقات المتنوعة، والهدايا التشجيعية للمشاركين من الأطفال في المسابقات الثقافية والشعبية والرياضية، إلى جانب تقديم كل ما يسهم في ترفيه أفراد الأسرة من جميع الفئات العمرية، إضافة إلى أنشطة أخرى تستهدف فئة الشباب، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، التي تنفذ طيلة مدة فعاليات المهرجان.

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09:36ت م

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