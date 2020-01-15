السعودية اليوم / جامعة الباحة تنهي غداً تسجيل جداول الفصل الدراسي الثاني



الباحة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

تنهي جامعة الباحة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل غداً, تسجيل جداول الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1441هـ، من خلال البوابة الإلكترونية.

وأوضحت الجامعة أن المدة المتاحة للتسجيل خمسة أيام, تنتهي غداً، حيث يتم استقبال طلبات تأجيل الفصل الدراسي الثاني إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية، ولن يتم النظر في أي طلب يقدم يدوياً أو بعد نهاية هذه الفترة.

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09:06ت م

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