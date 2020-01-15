

مانيلا 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

فر 53 ألف شخص على الأقل من المناطق المعرضة للخطر بالقرب من بركان ثائر في الفلبين اليوم، حيث أكدت السلطات أن الخطر قد يكون مستمرًا.

وبدأ بركان "تال" في مقاطعة باتانجاس، ويقع في منتصف بحيرتها في نفث الرماد بشكل متقطع يوم السبت الماضي.

وتم إجلاء السكان من بلدات في مقاطعتي باتانجاس وكافيت.

وشوهدت فرق الطوارئ بما في ذلك الشرطة والجنود وهي تمشط المدن المتضررة للتأكد من أن الجميع غادروا، وسط تقارير تفيد بأن بعض الناس تجنبوا النصائح الرسمية وعادوا إلى ديارهم بعد البقاء في مراكز الإخلاء المكتظة.

// انتهى //

08:55ت م

0017





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نزوح 53 ألف شخص على الأقل بسبب ثوران بركان في الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.