السعودية اليوم / بدء القبول في برامج مركز نور البيان التعليمي في السيح الأحد المقبل



السيح 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 واس

تبدأ جمعية البر الخيرية بمدينة السيح في محافظة الخرج الأحد المقبل، استقبال طلبات التسجيل في برامج مركز نور البيان التعليمي للأطفال، في مقر المركز على طريق الملك فهد بحي النزهة شرقي السيح.

وتهدف برامج المركز إلى تعليم الكتابة وقراءة القرآن الكريم وفق القواعد الصحيحة للتلاوة والتجويد، من خلال وسائل علمية حديثة في تعليم الطفل وتربيته ، مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، تسهم في اتساع مدارك الطفل ليخرج بحصيلة جيدة من الكلمات القرآنية والأحاديث النبوية.

وتأتي برامج المركز ضمن الأنشطة المجتمعية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.

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08:35ت م

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