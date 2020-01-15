سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيرته الكورية الأوضاع بشبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط



بالو ألتو 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيرته الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-هوا محادثات أمس في مدينة بالو ألتو بالولايات المتحدة الأمريكية، اهتمت بالقضايا في شبه الجزيرة الكورية والتحالف بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وتبادل الجانبان تقييماتهما حول وضع شبه الجزيرة الكورية ووجهات نظرهما بشأن إدارة الوضع لمواصلة الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تحت التحالف الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية في سيئول.

واستعرض الوزيران التطورات الأخيرة في كوريا الشمالية، مؤكدين تعزيز التعاون الثنائي لمواصلة الحوار مع كوريا الشمالية من خلال التنسيق الوثيق بين البلدين.

وأعرب الوزيران عن قلقهما من تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتعهدا بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في أسرع وقت ممكن.

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