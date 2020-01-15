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رياح وأتربة على الباحة حتى السادسة
تسبب شبه انعدام في الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة الباحة اشتمل على أتربة مثارة وتدني مستوى الرؤية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على مدينة الباحة ومحافظة الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الـ 6 مساءً.
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