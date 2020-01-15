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المملكة تتصدر الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية باليمن
قدمت 968,4 ملايين دولار بنسبة 28% وتليها أميركا
متابعات الخليج 365 - واس
تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للعام 2019م والمقدرة 4.19 مليارات دولار أمريكي، حيث قدمت المملكة مبلغ 968,4 ملايين دولار أمريكي بنسبة 28% تليها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 907,6 ملايين دولار بنسبة 26% من إجمالي 3,48 مليار دولار، وفقًا للتقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( الأوتشا ) عن مستوى التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية في اليمن.
وتسعى الأوتشا لاستكمال المبلغ المتبقي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والمقدر ب 71 مليون دولار نظرًا لاستمرار وتردي الأوضاع الإنسانية باليمن ، حيث إن خطة الاستجابة ستشمل دعم قطاعات مختلفة في كل من الأمن الغذائي والزراعة، والصحة، والمياه والنظافة، والصرف الصحي، و التغذية الصحية، و المأوى والتعليم وغيرها.
و تأتي هذه الخطة كأكبر نداء تطلقه الأمم المتحدة لليمن، حيث تتمثل الأهداف الاستراتيجية للخطة في إنقاذ الأرواح؛ وحماية المدنيين؛ وتعزيز التكافؤ في الحصول على المساعدات؛ وضمان أن العمل الإنساني يدعم قدرات المرونة والتحمُّل والانتعاش المستدام.
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