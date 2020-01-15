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لقطات جديدة لـ حريق جدة وتدخل المدني

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2020-01-15

لقطات جديدة لـ حريق جدة وتدخل المدني

اندلع بمجمع تجاري لبيع الأدوات الكهربائية

متابعات الخليج 365 - جدة

نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على حريق جدة الذي اندلع في مجمع تجاري لبيع الأدوات الكهربائية بحي العزيزية بالمحافظة.

وبينت لقطات جديدة مكافحة حريق جدة من جانب الدفاع المدني، مساء أمس الثلاثاء، للسيطرة على الوضع عبر الفرق والآليات اللازمة.

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وكشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني عن تفاصيل حريق جدة وأكد أن عمليات 911 تبلَّغت في تمام الساعة 15:15 عن حادث حريق في مجمع تجاري وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة التي بلغت 13 فرقة إطفاء وإنقاذ بالإضافة إلى المعدات المساندة.

وتابع القرني أنه بالوصول لموقع حادث حريق جدة اتضح أنه عبارة عن حريق بعدد من المحلات بمجمع تجاري نشاطه بيع الأدوات الكهربائية وتمت السيطرة عليه ولم تسجل أي إصابات.

كما أهاب القرني بجميع أصحاب الأنشطة التجارية بضرورة توفير وسائل السلامة بمواقعهم والمحافظة على عمل الصيانة الدائمة لها متمنيًا السلامة للجميع.

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