أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ عبدالرحمن السديس، على أن التعرض لآثار الحرمين الشريفين بالسرقة أو الاعتداء يُعد ضرباً من الحرابة والإفساد في الأرض. وقال السديس إن من بغى الفساد فيهما أو تعرّض لهما بأي شكل من أشكال الإضرار مصيره محتوم، فقد تكفّل الله سبحانه بحمايتهما، حيث قال: “وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ”.
كما بين أن من يحاول الإخلال بأمن الحرمين الشريفين سيجد الردع الشديد الذي يجهض محاولاته، وستؤول إلى الفشل الذريع بإذن الله ثم بيقظة جنود أمن هذه البلاد المخلصين. وأشار الرئيس العام إلى أن الدولة تولي الحرمين وما فيهما من آثار إسلامية رعايةً خاصة، من خلال الحفاظ عليها وترميمها وإنشاء المعارض الخاصة بها. يذكر أن النيابة العامة أحالت وافداً تركياً إلى المحكمة الجزائية بعدما تسلل إلى معرض عمارة الحرمين الشريفين وحاول سرقة بعض الآثار والمقتنيات.
كانت هذه تفاصيل خبر السديس: التعرض لآثار الحرمين الشريفين حرابة وإفساد في الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.