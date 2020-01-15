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قطاع المصارف في سوق الأسهم الأفضل في فرص تحقيق النمو

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أنهى مؤشر سوق الأسهم جلسة أمس الثلاثاء مرتفعًا 0.4%، ليكسب 33.67 نقطة، ويغلق عند مستوى 8474.81 نقطة بتداولات فاقت قيمتها 4.5 مليار ريال، وحجم تداول 206.9 مليون سهم.

وصعد سهم أرامكو السعودية 0.29% بزيادة 0.1 ريال ليغلق عند 34.85 ريال للسهم، بتداولات إجمالية بجلسة اليوم بلغت قيمتها 357.3 مليون ريال وحجم تداول 10.3 مليون سهم.

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وأكد هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية، في تصريحات هاتفية إلى “العربية”، أن قطاع المصارف في سوق الأسهم السعودية، هو الأفضل في فرص تحقيق النمو الإيجابي، ولو كان ذلك النمو طفيفًا في العام الماضي؛ بسبب ضغوط الفائدة العالمية، وربما نسمع عن خفض الفائدة مجددًا العام الحالي.

وأشار أبو جامع إلى أهمية النمو الكبير في قروض القطاع العقاري في المملكة للأفراد والشركات، ونمو إقراض البنوك الكبيرة..، ومع وجود مخصصات كبيرة في العام الماضي، ستعطي دافعًا للبنوك في تحقيق نتائج أكبر في العام الحالي.

كما نصح أبو جامع المستثمرين في صناديق العقار المتداولة، النظر بتمعن أكثر في مكونات الصندوق، لاسيما مع التحديات المتوقعة لقطاع تأجير العقارات.


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