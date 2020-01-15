النمر يحذر من خطر الحزن: يسبب جلطات القلب

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حذر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من أضرار التمادي في الحزن على صحة القلب.

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وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن الحزن يؤذي القلب كثيرًا، حيث يرفع الضغط ونبضات القلب ويزيد من تركيز العوامل المسببة لتخثر الدم.

وأضاف أن الشعور بالحزن يتسبب في قلة تناول الطعام، وقلة النوم أيضًا، مؤكدًا أن جميعها عوامل تصب في زيادة نسبة حدوث جلطة القلب.

واستشهد النمر بقول الله تعالى: {قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين}.

