سياسي / المملكة تتصدر الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لعام 2019



الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

تصدرت المملكة العربية

وتسعى الأوتشا لاستكمال المبلغ المتبقي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والمقدر ب 71 مليون دولار نظرًا لاستمرار وتردي الأوضاع الإنسانية باليمن ، حيث إن خطة الاستجابة ستشمل دعم قطاعات مختلفة في كل من الأمن الغذائي والزراعة، والصحة، والمياه والنظافة، والصرف الصحي، و التغذية الصحية، و المأوى والتعليم وغيرها.

و تأتي هذه الخطة كأكبر نداء تطلقه الأمم المتحدة لليمن، حيث تتمثل الأهداف الاستراتيجية للخطة في إنقاذ الأرواح؛ وحماية المدنيين؛ وتعزيز التكافؤ في الحصول على المساعدات؛ وضمان أن العمل الإنساني يدعم قدرات المرونة والتحمُّل والانتعاش المستدام.

//انتهى//

07:03ت م

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الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واستصدرت المملكة العربية السعودية الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للعام 2019م والمقدرة 4.19 مليارات دولار أمريكي، حيث قدمت المملكة مبلغ 968,4 ملايين دولار أمريكي بنسبة 28% تليها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 907,6 ملايين دولار بنسبة 26% من إجمالي 3,48 مليار دولار، وفقًا للتقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( الأوتشا ) عن مستوى التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية في اليمن.وتسعى الأوتشا لاستكمال المبلغ المتبقي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والمقدر ب 71 مليون دولار نظرًا لاستمرار وتردي الأوضاع الإنسانية باليمن ، حيث إن خطة الاستجابة ستشمل دعم قطاعات مختلفة في كل من الأمن الغذائي والزراعة، والصحة، والمياه والنظافة، والصرف الصحي، و التغذية الصحية، و المأوى والتعليم وغيرها.و تأتي هذه الخطة كأكبر نداء تطلقه الأمم المتحدة لليمن، حيث تتمثل الأهداف الاستراتيجية للخطة في إنقاذ الأرواح؛ وحماية المدنيين؛ وتعزيز التكافؤ في الحصول على المساعدات؛ وضمان أن العمل الإنساني يدعم قدرات المرونة والتحمُّل والانتعاش المستدام.//انتهى//07:03ت م0011

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