مفوضية اللاجئين: 24 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية

الأربعاء 15 يناير 2020

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن قرابة 24 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية.



وأوضحت المنظمة في تغريدة لها على "تويتر" أن "24 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدات الإنسانية، أي نحو 80% من سكان البلاد".

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وفي وقت سابق قالت المفوضية السامية للاجئين أن قرابة 3.6 مليون شخص يمني هجّرهم الصراع القائم في اليمن منذ عام 2015.

وتشهد اليمن حرب طاحنة منذ خمس سنوات، بين قوات الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران.