شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 968 مليون دولار المملكة تتصدر «كبار المانحين» في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للعام 2019م والمقدرة 4.19 مليارات دولار أمريكي، حيث قدمت المملكة مبلغ 968,4 ملايين دولار أمريكي بنسبة 28% تليها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 907,6 ملايين دولار بنسبة 26% من إجمالي 3,48 مليار دولار، وفقًا للتقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) عن مستوى التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية في اليمن.

وتسعى الأوتشا لاستكمال المبلغ المتبقي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والمقدر ب 71 مليون دولار نظرًا لاستمرار وتردي الأوضاع الإنسانية باليمن، والتي تشمل دعم قطاعات مختلفة في كل من الأمن الغذائي والزراعة، والصحة، والمياه والنظافة، والصرف الصحي، و التغذية الصحية، و المأوى والتعليم وغيرها.