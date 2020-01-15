شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. غبار وضباب في مناطق متفرقة والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية) تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.