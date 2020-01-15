︎ .بالصور شا داكار 2020 في حرض قفزات هائلة، انجراف ممتع ومنحدرات قوية.



شاهد أبرز اللحظات من المرحلة التاسعة.#داكار2020 @RebellionTime pic.twitter.com/qLWUmcZSey — داكار - المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 14, 2020





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