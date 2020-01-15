احجز تذكرتك العرب و الخيل في #موسم_الرياض

︎ . العرب والخيل .. لهم قصَّة طويلة ???? ‏وفي ⁧‫ليلى أرض الخيال‬⁩، نشوف آية .. الجواد المحترف اللي استعرض مواهبه بمختلف أنحاء العالم ???? ‏لا تفوت حضور هذا العرض الخيالي ✨ ‏احجز تذكرتك من هنا: https://riyadhseason.sa/ar/event/Laila_The_Land_Of_Imagination





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