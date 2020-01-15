اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على تباين



نيويورك 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على تباين عقب تقرير بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقي على الأرجح على رسوم مفروضة على السلع الصينية لما بعد الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر المقبل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 32.15 نقطة بما يعادل 0.11 % ليصل إلى 28939.2 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 5.04 نقطة أو 0.15 % ليسجل 3283.09 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 22.60 نقطة أو 0.24 % إلى 9251.33 نقطة.

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