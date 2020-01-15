السعودية اليوم / مفوضية اللاجئين تطلق نداءً للتضامن الدولي مع السودان ومساعدة ما يقارب المليون لاجئ



نيويورك 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

أطلقت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة نداءً جديدًا تدعو فيه إلى زيادة الدعم للسودان وتوفير 477 مليون دولار أمريكي لمساعدة أكثر من 900 ألف لاجئ في البلاد، مع ما يقرب من ربع مليون من مضيفيهم السودانيين خلال العام الجاري.

وتتضمن "خطة السودان للاستجابة للاجئين" التي أطلقتها مفوضية شؤون اللاجئين في الخرطوم اليوم أنشطة إنسانية تقدمها المفوضية مع أكثر من 30 من المنظمات الشريكة الأخرى.

ونقل بيان عن المنظمة أن للسودان تاريخًا طويلاً في استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء، لكنه يواجه أيضًا مشكلة نزوح داخلي خاص به، بينما يواجه أزمة اقتصادية حادة.

وقال البيان إن دعوة المنظمة تأتي في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة انتقالية سياسية تاريخية، وتتطلب تضامنًا دوليًا لتحقيق السلام والاستقرار.

وأوردت مفوضية شؤون اللاجئين أن السودان يستمر في استقبال المزيد من اللاجئين، حيث شهد إقليم دارفور تدفق أعداد جديدة من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى المناطق النائية من ولايتي جنوب ووسط دارفور، وقد ارتفع عدد هؤلاء من أكثر من 5000 إلى ما يقرب الـ 17 ألف لاجئ في ثلاثة أشهر منذ سبتمبر 2019.

وبحسب المفوضية من المتوقع أن يعيش في السودان بحلول نهاية عام 2020 أكثر من 1.14 مليون لاجئ يحتاجون إلى المساعدة، يأتي أغلبهم من جنوب السودان، بالإضافة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتريا وإثيوبيا والصومال وجنوب السودان وسوريا واليمن.

وتقول المفوضية إن هؤلاء في حاجة إلى تدخلات متعددة القطاعات لمعالجة نقاط ضعفهم واحتياجاتهم وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم ورفاههم على المدى الطويل.

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