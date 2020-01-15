شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلقي كلمة أمام البرلمان العربي.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل
وكان في استقبال سمو وزير الخارجية والوفد المرافق له لدى وصوله مطار القاهرة الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي وعدد من منسوبي السفارة.
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