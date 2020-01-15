شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية رابعا في المخالفات البيئية على مستوى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد المخالفات البيئية التي رصدتها فرق التفتيش البيئي خلال العام الماضي 2019م على مستوى المملكة، نحو 8.754 مخالفة، جاء نصيب المنطقة الشرقية في الترتيب الرابع في المناطق بنحو 922 مخالفة بعد إجراء الفرق نحو 4.392 زيارة تفتيشية إلكترونية في المنطقة. وحصدت منطقة مكة المكرمة أعلى عدد من المخالفات ما بين المناطق بنحو 3.069 مخالفة من خلال إنجاز 4.756 زيارة تفتيشية إلكترونية، فيما جاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية على مستوى المملكة بـ 1799 مخالفة بيئية من خلال إجراء 4.573 زيارة تفتيشية إلكترونية، وجاءت المنطقة الجنوبية في المرتبة الثالثة برصد 1070 مخالفة بعد إجراء 2427 زيارة تفتيش إلكترونية. وأنجزت فرق التفتيش البيئي في منطقة المدينة المنورة 3,004 زيارة تفتيش إلكتروني خلال عام 2019م رصدت من خلالها 907 مخالفات، فيما تمكنت فرق التفتيش البيئي في المنطقة الشمالية من إنهاء 1,314 زيارة تفتيش إلكتروني خلال عام 2019م رصدت من خلالها 488 مخالفة، كذلك قامت فرق التفتيش البيئي في منطقة جازان بإنهاء 903 زيارات تفتيش إلكتروني خلال عام 2019م رصدت من خلالها 499 مخالفة.

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