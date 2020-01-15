شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 29 مخالفا في حظائر النابية.. وإغلاق 8 مواقع والان نبدء بالتفاصيل

نفذت شرطة محافظة القطيف مع عدد من الدوائر الحكومية أمس، حملة أمنية شاملة ضمن حملة «وطن بلا مخالف» على حظائر النابية ومواقع السكراب، وضبطت الحملة 29 مخالفا لنظام الإقامة والعمل، كما تم ضبط 10 مخالفات بلدية وإغلاق 8 مواقع مخالفة للسكراب، وجارٍ إحالة العمالة المخالفة لإدارة الوافدين.

جاء ذلك تفاعلا مع ما نشرته ”الخليج 365” مؤخرا تحت عنوان «مخلفات حظائر الأغنام تهدد 13 ألف نسمة بالنابية».

وتولى قيادة الحملة مدير الضبط الإداري بشرطة محافظة القطيف المقدم ماطر المجادعة، بمشاركة الضبط الإداري، والدوريات الأمنية، والمرور، وقوة المهمات والواجبات الخاصة، وقوة الطوارئ، ومكتب العمل، وبلدية القطيف -متمثلة ببلدية سيهات-، وفرع وزارة الزراعة بالقطيف، وحرس الحدود، والدفاع المدني.

يذكر أن لجنة خماسية من الدوائر الحكومية فاجأت مواقع حظائر وسكراب النابية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وحررت بلدية محافظة القطيف -متمثلة ببلدية سيهات- مخالفات وتعهدات عديدة لمواقع السكراب والحظائر وتم إغلاق بعضها، كما حررت البلدية مخالفات لأصحاب السكراب من ضمنها بيع السكراب والخردة وتجميع النفايات واستيراد وتجارة في الخردة والسكراب والحديد. كما تم إصدار قرارات وتحذيرات لأصحاب السكراب، وطالبتهم بمراجعة بلدية سيهات قسم النظافة.

وأكد ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة خلالها المهندس الزراعي في القسم الفني بمكتب محافظة القطيف منصور أحمد المغاسلة، بأنه سوف تتواصل الحملات على المواقع، حتى يتم تجريد المنطقة من المخالفات المتعددة في مركز النابية.