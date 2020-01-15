شكرا لقرائتكم خبر عن 35% نسبة إنجاز جسر الأمير متعب مع السكة الحديد بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
من جانبه، أكد الشمري أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجولات والزيارات التي يقوم بها المجلس للاطمئنان على سير أداء المشاريع ومنها جسر الأمير متعب، والتأكد من وضع شروط السلامة في تحويلات المشروع، والعمل تقوم به إحدى الشركات العالمية التي أنجزت المشروع بشكل متواصل، وهذا يؤكد انتهاءه في المدة المحددة، حيث يخدم الجسر 7 أحياء في الدمام، وتم الاطلاع في الجولة على وسائل السلامة وأنها على أعلى المستويات؛ حفاظا على الأرواح وعلى مرتادي الطريق في التحويلة الخاصة به.
وأشار الشمري لـ ”الخليج 365”، أنه سيتم إعادة تقييم طريق حي الشعلة «الفاخرية» بعد إتمام إعادة تصميمه والتوصية بأن يكون على المواصفات والعمل على تهيئة نقاط تحديد المطبات والتنويه عنها، حيث قام المجلس البلدي بتقديم توصية بإعادة تصميم طريق الأمير متعب بالدمام على طول 3 كم ليكون على أحدث مواصفات ومقاييس الطرق، خاصة أن المجلس عقد جلسة مع أهالي الحي وكانت من ضمن النتائج العمل على تهيئة الشارع وترتيبه بما يتناسب مع كافة الطرق المخدومة. وأكد الشمري أن المجلس يشارك في العديد من المبادرات والحملات التي من شأنها أن ترفع مستوى الخدمات البلدية في المنطقة والحاضرة على وجه الخصوص، مما يؤكد الدور الفعال له وبما يشعر المواطنين بالرضا التام بما يقدم من خدمات ومتابعتها ومنها ما قام به المجلس في حملة إزالة السيارات التالفة والمهملة، والعمل على وضع الخطوط العريضة للمبادرة والمشاركة فيها بمشاركة الأمانة وأعضاء المجلس وقطاعات حكومية وخاصة، وكذلك المشاركة في مبادرة شرقية خضراء التي نظمتها إدارة الحدائق ممثلة بوكالة الخدمات وبمشاركة بلدية غرب الدمام، والتي هدفت لزراعة 500 ألف شجرة، إضافة إلى استقبال كافة المقترحات والاستفسارات التي من شأنها أن ترفع مستوى الخدمات.
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