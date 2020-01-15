شكرا لقرائتكم خبر عن غبار الشرقية يحجب الرؤية 11 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

حجبت الأتربة المثارة عن الرياح التي عصفت بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية يوم أمس، رؤية أشعة الشمس. وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما بوجود أتربة مثارة، بتأثيرات مصاحبة تتمثل في نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على الأحساء والجبيل والخبر والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، حيث إن بداية الإنذار ليوم أمس الثلاثاء من الساعة الـ 9 صباحا، حتى الساعة الـ 8 مساء.

وأطلقت صحة الشرقية طرقا للوقاية من الغبار الذي يعتبر من ملوثات البيئة وله أضرار عدة؛ لاحتوائه جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات، مؤكدة أن طرق الوقاية تتمثل في الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بالكامل، أيضا تجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، كذلك الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار. في حين أكد قسم الاتصال المؤسسي بمطار الملك فهد الدولي بالدمام أنه لعدم استقرار الأحوال الجوية، نأمل الحيطة والحذر عند التوجه للمطار، مؤكدا عدم وجود تغيير أي مسار للرحلات أو تأجيلها.