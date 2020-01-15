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أمير الشرقية يؤكد أهمية مواصلة التكامل الاقتصادي الخليجي

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما توليه قيادة المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-، على تطوير وتحفيز العمل الخليجي المشترك، مبينا سموه أهمية مواصلة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، والعمل نحو إيجاد قاعدة صلبة للعمل الخليجي الاقتصادي المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة أمس، أمين عام اتحاد غرف دول د. سعود المشاري، بمناسبة تعيينه مؤخرا.

مشيرا لأهمية الاستفادة من استضافة المملكة لقمة دول العشرين، وإبراز الفرص الاقتصادية التي تحظى بها دول الخليج، متمنيا سموه للدكتور المشاري التوفيق في مهام عمله.

من جهته، عبر أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي د. سعود المشاري، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على كلماته وتحفيزه لأعمال ونشاطات الاتحاد، مبينا أن الاتحاد يشرف بهذا الدعم والتحفيز من سموه، مؤكدا أن الاتحاد حريص على تطوير أعماله، وإيجاد قاعدة للعمل الخليجي المشترك اقتصاديا.

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