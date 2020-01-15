شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تكليف «العريفي» مديرا لصحة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أصدر وزير الصحة د. توفيق الربيعة، قرارا وزاريا تضمن تمديد تكليف د. إبراهيم العريفي، للقيام بأعمال ومهام مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية، ولمدة عام اعتبارا من 26/‏5/‏1441.

وأعرب د. العريفي عن خالص شكره وتقديره لوزير الصحة على هذه الثقة، التي ستكون دافعا إلى الاستمرار في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة.

ويعد د. العريفي من الكفاءات المتميزة التي عملت على تطوير الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية، من خلال تقلده عدة مناصب قيادية، بالإضافة إلى عمله في جراحة المسالك البولية وجراحة المناظير وزراعة الكلى.