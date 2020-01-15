شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تكليف «العريفي» مديرا لصحة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب د. العريفي عن خالص شكره وتقديره لوزير الصحة على هذه الثقة، التي ستكون دافعا إلى الاستمرار في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة.
ويعد د. العريفي من الكفاءات المتميزة التي عملت على تطوير الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية، من خلال تقلده عدة مناصب قيادية، بالإضافة إلى عمله في جراحة المسالك البولية وجراحة المناظير وزراعة الكلى.
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