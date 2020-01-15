شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تبحث كيفية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل والان نبدء بالتفاصيل

بحثت ورشة العمل التي نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح أمس، بعنوان «كيف توفر بيئة عمل موائمة لذوي الإعاقة»، كيفية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال برنامج موائمة.

وأوضحت ورشة العمل التي عقدت بمقر الغرفة الرئيس أن عملية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة لا تنتهي بمجرد توفير الوظائف، بـل تمتد إلى تطوير بيئة العمل المساندة التي تساعدهم على تأدية مهامهم كما ينبغي، وتعزيز وعي المنشآت والعاملين بكيفية التعامل والتعاون معهم ودعمـهم لإدماجهم في بيئة العمل بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.

وعرفت ورشة العمل برنامج موائمة باعتباره أحد البرامج التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «اختياري» والذي يهدف إلى مشاركة القطاع الخاص من خلال تهيئة بيئات عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة وعي المنشآت عن فوائد عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أفضل الطرق للمنشآت لتجهيز بيئات العمل الموائمة لهم، والتي تسهم في زيادة الفرص وتقديم المساندة لأعمالهم.

ويقدم البرنامج شهادة مطابقة يمكن الحصول عليها من خلال التقدم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.