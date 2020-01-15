شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. اختبارات نهاية العام 10 رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرا كريما بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441 للطلاب والطالبات لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10 رمضان الموافق 3 /‏‏ 5 /‏‏ 2020، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21 رمضان 14 /‏‏ 5 /‏‏ 2020.

وأوضح وزير التعليم د. حمد آل الشيخ أن الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام تعكس اهتمامه -رعاه الله- بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، مشيرا إلى حرص خادم الحرمين الشريفين على أن يكون للقرار أثر إيجابي على نتائج التعليم ومستوى الأداء في الاختبارات، من دون أن تكون هناك فترة توقف للدراسة في شهر رمضان ثم العودة للاختبارات بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال: «إن الوزارة درست مبررات ومكتسبات تقديم الاختبارات، وأعدت تقارير ميدانية في ذلك، وأظهرت المصلحة على الأصعدة كافة أهمية تقديمها، وبناءً عليه تم الرفع إلى المقام الكريم للموافقة عليها».

وأشار وزير التعليم إلى أن قرار تقديم الاختبارات سيسهم في انتظام العملية التعليمية من دون فاصل، ويحقق مكتسبات تعليمية وتربوية ونفسية واجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ويمنحهم فرصة الاستمرار في مسيرتهم العلمية، والاستعداد للاختبارات بشكل أفضل، مؤكدا أن مصلحة الطالب والطالبة هي ما تسعى إليه الوزارة وتعمل عليه.

وأفاد د. آل الشيخ بأن بداية اختبارات الدور الثاني في المرحلة الابتدائية ستبدأ الإثنين 18 رمضان وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية الخميس 21 رمضان، كما ستبدأ اختبارات الدور الثاني في المرحلتين المتوسطة والثانوية الثلاثاء 10 شوال وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين الإدارية والتعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام الخميس 19 شوال، وعودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية (عدا المعلمين الممارسين للتدريس) الأحد 26 من ذي الحجة، وعودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية الأحد 4 /‏‏ 1 /‏‏ 1442، وبداية العام الدراسي الجديد الأحد 11 محرم.